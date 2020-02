„Pfeifen aus dem letzten Loch": Tiroler Justiz-Spitze kritisiert Kanzler Kurz

Innsbruck – Ungewöhnlich klare Worte fand Klaus Schröder, Präsident des Oberlandesgerichts Innsbruck (OLG), gestern beim Pressegespräch über die derzeitigen Vorgänge rund um die Justiz. So ortet der OLG-Präsident für Tirol und Vorarlberg hinter den Angriffen von Bundeskanzler Sebastian Kurz auf die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) offen „politische Motive“. Schröder zur vom Kanzler losgetretenen Diskussion über die Wiener Korruptionsjäger: „Ich bin über diese Vorgänge alles andere als glücklich. Durch solche Aussagen zeichnet der Bundeskanzler ein Bild von der Justiz, welches das Vertrauen der Bevölkerung in uns erschüttert.“ Es werde dadurch suggeriert, dass „die Justiz faul, langsam, korruptions- oder einflussanfällig sei“, kritisierte Schröder. Und ging noch weiter: „Hier wird wohl versucht, Änderungen in der Justiz zu schaffen, die politisch genehm sind.“