Salzburger Domquartier erweist Festspielen seine Reverenz

„Der Kuss der Musen. Festspiele göttlicher Inspiration“ zeigt ab 20. Februar, wie Themen aus Mythologie, Religion und Geschichte Maler und Festspielkünstler inspiriert haben. Manchmal scheint es, als hätten sich Regisseure, Bühnen- oder Kostümbilder die Darstellungen in den Werken der Residenzgalerie zum Vorbild genommen, manchmal sieht es so aus, als würden die Gegenüberstellungen von ganz anderen Personen oder Szenen handeln. Kuratorin Astrid Ducke präsentiert in der Schau Werke aus dem Sammlungsbestand und stellt ihnen Fotografien, Kostümfigurinen und Bühnenbildentwürfe von Festspielproduktionen aus Vergangenheit und Gegenwart gegenüber. Dazu gibt es einige Hörstationen sowie Videos - beispielsweise Ausschnitte aus der gefeierten „Salome“, die 2018 mit Asmik Grigorian in der Titelrolle Premiere hatte.

Zufrieden mit der Entwicklung des Domquartiers, das 2019 seinen fünften Geburtstag feierte, zeigte sich Haslauer. Das vergangene Jahr war mit 131.400 Personen das bisher besucherstärkste, es wurde ein Plus von 14 Prozent verzeichnet. Haslauer kündigte weitere Investitionen in den Salzburger Museumsrundgang an. So soll im Residenzhof in Räumlichkeiten, die derzeit noch die Universität nützt, ein Besucherzentrum mit Kassa, Shop und Garderobe entstehen. Außerdem ist geplant, im Kellergewölbe einen Teil der archäologischen Sammlung des Salzburg Museums zu präsentieren. Eine unterirdische Verbindung in die derzeit nur beschränkt zugänglichen Domgrabungen soll auch diesen Bereich für Besucher attraktiver machen. Im Herbst 2021 solle mit dem Bau begonnen werden, die Eröffnung sei 2023 geplant, kündigte Haslauer an. Die Investition wäre überschaubar, konkrete Summen konnte der Politiker noch nicht nennen.