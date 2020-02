Anklage gegen Beschuldigten nach Brandanschlag bei FPÖ NÖ

Im Fall um den Brandanschlag auf die Landesgeschäftsstelle der FPÖ Niederösterreich hat die Staatsanwaltschaft St. Pölten Anklage gegen den Beschuldigten eingebracht. Dem Mann wird unter anderem versuchte Brandstiftung zur Last gelegt, bestätigte Behördensprecher Leopold Bien einen Bericht der „Kronen Zeitung“. Die drei Komplizen des Verdächtigen wurden noch nicht ausgeforscht.

Die Anklage umfasst Bien zufolge auch die Vorwürfe der gefährlichen Drohung, des Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie der Verleumdung. Diese drei Punkte beziehen sich laut dem Sprecher auf Vorgänge, die sich nach der Inhaftierung des Beschuldigten in der Justizanstalt St. Pölten zugetragen haben. Der Mann befindet sich dort in Strafhaft, nachdem er wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt in einer anderen Causa rechtskräftig zu neun Monaten Freiheitsstrafe verurteilt worden war.