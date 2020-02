Britische Regierung plant ab 2021 neues Einwanderungssystem

Die britische Regierung will nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union der Freizügigkeit für europäische Arbeitskräfte ein Ende setzen und die Einwanderung von gering qualifizierten Billigkräften deutlich begrenzen. Die von Innenministerin Priti Patel vorgestellten Pläne für ein neues Einwanderungssystem ab kommendem Jahr sorgten am Mittwoch jedoch für heftige Kritik.

Großbritannien war am 31. Jänner nach 47 Jahren Mitgliedschaft offiziell aus der Europäischen Union ausgetreten. Während einer Übergangsphase bis zum Jahresende verbleibt das Vereinigte Königreich jedoch noch im EU-Binnenmarkt und der Zollunion; die EU-Regeln gelten weiter. Nach Ablauf der Frist sollen nach den Plänen der Londoner Regierung am 1. Jänner 2021 die neuen Einwanderungsregeln in Kraft treten. Das neue System sieht vor, dass Kandidaten für ihre Qualifikationen oder ihr Gehalt eine bestimmte Zahl von Punkten erhalten.