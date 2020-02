In Schlaiten fündig geworden: Wasserrad aus einem Baumriesen

Ried, Haiming, Schlaiten – Seit Jahresbeginn zimmert Hans Senfter an einem ganz besonderen „Werkstück“, denn die Säge in Ried im Oberinntal braucht ein neue­s Wasserrad inklusive Wellbaum. Nach einiger Zeit der Recherche stieß Johann Glatzl aus Haiming, der Landessprecher der Österreichischen Mühlengesellschaft, auf den Innervillgratener Holzexperten.

Ein Lokalaugenschein im vergangenen Jahr besiegelte die Vereinbarung mit dem Mühlenbesitzern, Familie Maass. Senfter hat bereits einige Wasserräder – zur Gänze aus Holz – gebaut. Für ein solches Unterfangen kommt nur bestes Lärchenholz in Frage. Die Suche nach einem geeigneten Lärchenstamm gestaltete sich allerdings nicht ganz leicht. Schließlich muss die Welle am Ende eine Länge von fünf Metern und einen Durchmesser von 60 Zentimeter aufweisen. Gemeinsam mit einem Waldaufseher wurde man im „Almroan“ in Schlaiten fündig.