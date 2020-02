LASK mit Selbstvertrauen und Auswärtsstärke nach Alkmaar

Die am Freitag mit dem Coup in Salzburg eroberte Bundesliga-Tabellenführung darf den LASK-Fans ebenso Hoffnung machen wie die Auswärtsstärke. Sechs Europacupsiege haben die „Athletiker“ in der laufenden Saison am Konto, auch auswärts war man in Basel und Trondheim erfolgreich, in Eindhoven gab es ein Unentschieden. Das Spiel vor fremden Rängen behagt dem LASK, der in der Bundesliga alle zehn Auswärtspartien 2019/20 gewonnen hat. In Alkmaar scheint zumindest ein Remis, das eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel auf der Linzer Gugl am 27. Februar schaffen würde, realistisch.