Mercedes auf den ersten Test-Kilometern tonangebend

Die erste Tagesbestzeit bei den Formel-1-Testfahrten in Montmelo bei Barcelona hat sich Weltmeister Lewis Hamilton geholt. Der Brite war in 1:16,976 Minuten 0,337 Sekunden schneller als sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas. Zusammen drehten sie am Mittwoch im W11 173 Runden - mehr als jeder andere Rennstall. Max Verstappen absolvierte den kompletten Testtag alleine im Cockpit seines Red Bull.