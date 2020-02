Acht Tote bei Schießereien im deutschen Hanau

Bei Schießereien im hessischen Hanau sind am Mittwochabend acht Menschen getötet worden. Die Fahndung nach den Tätern laufe „auf Hochtouren“, teilte das Polizeipräsidium Südosthessen in der Nacht mit. Zu den Hintergründen der Taten lägen „noch keine gesicherten Erkenntnisse“ vor. Laut einem Polizeisprecher wurden weitere Menschen verletzt. Genauere Angaben machte er nicht.

Der Hessische Rundfunk (HR) berichtete, die Schüsse seien in zwei Shisha-Bars gefallen. Zunächst sei eine Bar in der Innenstadt angegriffen worden, dort seien drei Menschen getötet worden. Danach seien der oder die Täter in den Stadtteil Kesselstadt weitergefahren. Dort seien dann in einer anderen Shisha-Bar fünf Menschen erschossen worden.