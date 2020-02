Michaela Elmecker wird neue Pflegedirektorin am BKH Reutte

Ehenbichl – An der Spitze der Pflegedirektion des Bezirkskrankenhauses Reutte kommt es zur Neubesetzung. David Heitzinger, seit 2006 in dieser leitenden Funktion tätig, verlässt das Haus mit Ende Februar. Nun galt es die Stelle neu zu besetzen. Und der Ausschuss des Gemeindeverbandes Bezirkskrankenhaus Reutte hatte dabei die sprichwörtliche „Qual der Wahl“. Immerhin bewarben sich 15 Personen um die Führungsposition. Aber nicht nur die Quantität der Bewerbungen, sondern vor allem auch die Qualität der Bewerber habe dabei überrascht, heißt es in einer BKH-Aussendung. Letztlich hat sich Michaela Elmecker durchgesetzt. Die ausgebildete Diplomkrankenschwester und Fachschwester für Anästhesie und Intensivmedizin hat zudem das Bachelorstudium Pflegewissenschaft mit Schwerpunkt Management absolviert und studiert aktuell „ganz nebenbei“ Gesundheitswissenschaften an der UMIT Hall.