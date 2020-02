Drei Viertel der Österreicher fühlen sich frei

Günther Ogris von SORA führte diese Ambivalenz je nach Fragestellung auf „kleine Unsicherheiten“ in der Bevölkerung zurück. In der Bevölkerung sei jedenfalls ein starkes Freiheitsgefühl verankert, welches stark mit dem Bewusstsein für die Rechte jedes Einzelnen verknüpft sei. Das Vertrauen in die Problemlösung in der Politik, insbesondere des Bundespräsidenten, ist deutlich gestiegen. Dennoch glauben zehn Prozent weniger als im Jahr davor, die österreichische Demokratie sei frei.