Polizisten retteten Zweijähriger vermutlich das Leben

Beamte der Polizeiinspektion Wurmsergasse haben einer Zweijährigen in Wien-Fünfhaus am Mittwochabend vergangener Woche vermutlich das Leben gerettet. Sie fanden das Kleinkind reglos im Bett liegend vor und griffen zu einer „altbewährten Methode“, wie es in einer Aussendung hieß. Sie pressten Zitronensaft auf die Lippen des Mädchens, wodurch sich die Verkrampfungen lösten und es zu Bewusstsein kam.