Spende von Pema an FP-Verein: Strache sprach Unterstützung an

Innsbruck – Es war eine Spende, die zweieinhalb Jahre später für Diskussionen sorgt. Schließlich floss sie über Anbahnung des ehemaligen ÖVP-Generalsekretärs und Nationalratsabgeordneten Hannes Rauch von der Tiroler Immobiliengruppe Pema an den FPÖ-Verein „Austria in Motion“. Der Standard hatte dies am Donnerstag unter Berufung auf die Soko Ibiza berichtet. Rauch war bekanntlich Unternehmensberater der Pema-Gruppe.