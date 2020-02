Comeback für Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“ am Montag

Die Lehrerbewertungs-App „Lernsieg“, die nur vier Tage nach dem Start Mitte November wegen eines Shitstorms gegen ihren Erfinder Benjamin Hadrigan wieder offline genommen wurde, steht vor ihrem Comeback. Am Montag soll eine neue Version präsentiert werden. Gleichzeitig soll die Bewertungsplattform, bei der Lehrer und Schulen mit ein bis fünf Sternen bewertet werden können, wieder aufs Netz gehen.

Die Macher von „Lernsieg“ hatten zuletzt angekündigt, das Projekt künftig breiter aufzustellen. Ein neues Schülergremium soll in alle kaufmännischen Entscheidungsprozesse eingebunden werden und etwa mitentscheiden, ob und welche Werbung in der App akzeptiert wird und ob neue zahlungspflichtige Tools eingeführt werden. Ein Verkauf der Daten von Schülern, die sich bei der App mit Telefonnummer registrieren müssen, sei auch in Zukunft ausgeschlossen.