Dreister Dieb nach Banktresor-Coup in Wien geschnappt

Der dreiste Dieb, der vor Weihnachten 130.000 Euro aus einem nicht versperrten Tresor in einer Bank in Wien-Landstraße gestohlen hatte, ist Donnerstagvormittag offenbar gefasst worden. Am Dienstag veröffentlichte die Polizei Fotos des mutmaßlichen Täters aus der Überwachungskamera und ersuchte um Hinweise zu dessen Identität. In einer Wohnung in der Leopoldstadt wurde der 49-Jährige geschnappt.