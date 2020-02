Oliver Sailer: David und ich sind mit sechs Jahren zu den Wiltener Sängerknaben gekommen, seither singen wir. Wir absolvieren derzeit die klassische Gesangsausbildug bei Johannes Stecher in Kooperation mit der Musik-Uni Wien. Wir können am Konservatorium in Innsbruck studieren und müssen nur fallweise für Prüfungen nach Wien. Ein Leben ohne Gesang ist für uns kaum vorstellbar.