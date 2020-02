Tiroler Wirtschaftskammer-Wahl geht in die heiße Phase

Innsbruck – Bereits seit Anfang Februar können Tirols Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Wirtschaftskammer-Wahl ihre neue Standesvertretung küren. Gewählt werden kann noch bis Monatsende in der Kammer in Innsbruck und allen sieben WK-Bezirksstellen, bequem gewählt werden kann auch per Briefwahl bis Mitte nächster Woche, damit die Stimmen rechtzeitig per Post eintreffen. An den beiden Wahltagen am 4. und 5. März (von 7.30 bis 19 Uhr) stehen dann insgesamt 99 Wahllokale in allen Tiroler Bezirken zur Verfügung. Wahlberechtigt sind in Tirol insgesamt 46.761 Wirtschaftstreibende. 1889 Kandidaten in 71 verschiedenen Fachorganisationen stellen sich der Wahl, 13 Wählergruppen treten an.