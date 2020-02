Dreister Dieb nach Banktresor-Coup in Wien geschnappt

Der dreiste Dieb, der vor Weihnachten 130.000 Euro aus einem nicht versperrten Tresor in einer Bank in Wien-Landstraße gestohlen hatte, ist Donnerstagvormittag offenbar gefasst worden. Der 49-jährige österreichische Staatsbürger wurde in einer Wohnung in der Leopoldstadt geschnappt, in der er laut Polizeisprecher Harald Sörös nicht gemeldet, aber wohnhaft war.