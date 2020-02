Trump macht Botschafter Grenell zum Geheimdienstkoordinator

Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wird neuer Geheimdienstdirektor seines Landes. Der 53-jährige Diplomat löst als Aufseher über alle US-Geheimdienste den geschäftsführenden Amtsinhaber Joseph Maguire ab, wie Präsident Donald Trump am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter bekanntgab. Die Personalie sorgte bei den oppositionellen Demokraten umgehend für scharfe Kritik.

Der ausgesprochene Trump-Unterstützer ist seit dem Frühjahr 2018 Botschafter in Berlin. Das Amt nutzte er für oftmals offensive Ansagen an die Bundesregierung - womit Grenell mit der üblichen diplomatischen Zurückhaltung brach.

So drohte der Botschafter im vergangenen August im Streit um die deutschen Verteidigungsausgaben mit einem Teilabzug von US-Soldaten aus Deutschland, sollte die Bundesregierung den Wehretat nicht erhöhen. Im März 2019 drohte er der Bundesregierung in der Debatte um eine Beteiligung des chinesischen Huawei-Konzerns am Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes mit Konsequenzen für die Geheimdienstzusammenarbeit.

Schon kurz nach seinem Antritt in Berlin 2018 hatte Grenell für Ärger gesorgt: Im Zusammenhang mit Trumps Entscheidung zum Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran forderte der Botschafter in einer Twitter-Botschaft deutsche Firmen auf, ihr Iran-Geschäft „sofort“ herunterzufahren. Außerdem sagte er in einem Interview mit der rechtspopulistischen Website „Breitbart“, er wolle konservative Anti-Establishment-Bewegungen in ganz Europa stärken.