Libyen nimmt Gespräche mit Haftar-Vertretern wieder auf

Die Verhandlungen über einen Waffenstillstand im Libyen-Konflikt sind wieder aufgenommen worden. Die Gespräche zwischen Militärvertretern der Konfliktparteien in Genf würden fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Vereinten Nationen am Donnerstag. Sie waren in der Nacht auf Mittwoch nach neuen Angriffen auf die Hauptstadt Tripolis ausgesetzt worden.