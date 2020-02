Laut UNO 170.000 Flüchtlinge in Syrien ohne Dach über Kopf

Im Nordwesten Syriens sind nach UN-Angaben rund 170.000 Menschen, die vor den Kämpfen zwischen Regierungstruppen und ihren Gegnern geflohen sind, ohne jeden Schutz der Kälte ausgesetzt. Bei eisigen Temperaturen lebten diese „unter freiem Himmel oder in unfertigen Behausungen“, teilte das UN-Büro für humanitäre Hilfe (OCHA) am Donnerstag mit.

Insgesamt sind in der Region nach UN-Angaben 900.000 Menschen auf der Flucht - es ist die größte Flüchtlingsbewegung seit Kriegsbeginn in Syrien 2011. „Harte Winterbedingungen verstärken das Leiden dieser Menschen, die ihre Heimat wegen der Gewalt verlassen haben“, erklärte das UN-Büro zum Schicksal der Flüchtlinge. Diejenigen, die Zuflucht in Notlagern gefunden hätten, lebten unter katastrophalen Umständen. In der Region sind derzeit oft Temperaturen unter dem Gefrierpunkt, teilweise liegt eine Schneedecke.