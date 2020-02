LASK wahrte mit 1:1 in Alkmaar Chance aufs EL-Achtelfinale

Im Gegensatz zu Salzburg, das in Frankfurt eine 1:4-Schlappe kassiert hat, hat der LASK seine Chance auf den Einzug ins Europa-League-Achtelfinale gewahrt. Österreichs Bundesliga-Tabellenführer erreichte am Donnerstagabend ein 1:1 (1:0) bei AZ Alkmaar. Markus Raguz hatte in der 26. Minute die LASK-Führung besorgt, die erst spät durch einen Handelfmeter von Teun Koopmeiners (86.) egalisiert wurde.