Der Iran wählt ein neues Parlament

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise und verschärfter US-Sanktionen haben im Iran am Freitag Parlamentswahlen begonnen. Die Wahl gilt als wichtiger Stimmungstest für den moderaten Präsidenten Hassan Rouhani, der seine Parlamentsmehrheit verlieren könnte. In Folge könnten die Konservativen wieder an die Macht kommen. Die Wahllokale sollen bis 18.00 Uhr Ortszeit (15.30 Uhr MEZ) geöffnet sein.