Imst – Wohnungsstadträtin Andrea Jäger hat im Gemeinderat am Dienstagabend das Thema angesprochen: Im Hotel Post sollten mit 129 Einheiten „sehr viele Wohnungen“ errichtet werden – mit allen weiteren in Planung befindlichen Objekten „reden wir von knapp 200 Wohnungen“. Dabei gehe die Nachfrage am Imster Wohnungsmarkt seit zwei Jahren zurück – „das Einzige, was wir wirklich brauchen, sind derzeit kleinere Einheiten“, kritisiert Jäger allgemein das Wachsen und den Bauboom in der Stadt.