Gemeinde kassiert künftig Standgebühren

Mayrhofen – Immer mehr Veranstaltungen und daher immer mehr Müll auf den Straßen, die die Gemeinde oft im Anschluss auf Steuerzahlerkosten säubern muss: In Mayrhofen hat der Gemeinderat auf diese Entwicklung reagiert und am 19. Februar eine Verordnung für Verpflegs- und Verkaufsstände erlassen. Sie diene auch als Leitfaden, da es immer wieder Anfragen gebe, was bei Veranstaltungen im Ortszentrum wie Straßenfest oder Markt zu beachten sei.