Vomp – Den Optimismus der Österreichischen Post AG kann man in Vomp nicht so ganz teilen. Für die Post ist in ihrer Aussendung das geplante Logistikzentrum im Westen der Gemeinde schon fix. Doch noch sind die Gutachten für die Strategische Umweltprüfung nicht fertig. Und bis dahin gibt es auch keine Widmung.