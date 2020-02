Bildungscampus in Igls: Premiere für begleitende Kostenkontrolle

Igls –Ausgerechnet in Igls kommt die begleitende Kostenkontrolle von Großprojekten der Stadt Innsbruck erstmals zur Anwendung. Igls war mit dem Bau der Patscherkofelbahn der Ort des Geschehens und Anlass, der den Innsbrucker Gemeinderat im Sommer vergangenen Jahres dazu bewog, die begleitende Finanzkontrolle für Großprojekte überhaupt erst zu beschließen. Eine derartige Kostenexplosion wie beim Kofel darf nie mehr passieren – so der Hintergedanke des Beschlusses, für Großprojekte, die mit städtischen Finanzmitteln ab fünf Millionen Euro realisiert werden, eine begleitende Kontrolle einzusetzen.

Beim geplanten Bildungscampus in Igls kommt nun erstmals in so einem frühen Projektstadium die begleitende Kontrolle zum Tragen. Aus diesem Grund wurde der Beschluss zur Durchführung eines Architektenwettbewerbs für den Campus bei der vergangenen Stadtsenatssitzung auch abgesetzt – man hatte auf die Kostenkontrolle vergessen.