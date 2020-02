Reflexionen über das Bildhafte in der Galerie Widauer

Innsbruck – Der Tiroler Konzeptkünstler Ernst Trawöger mag das unmittelbare Reagieren auf spezielle Orte, weshalb Kunst-am-Bau-Projekte so ganz das Seine sind. Was ihn andererseits zum Wenig-Aussteller macht, um mit seiner aktuellen Personale in der Galerie Widauer eine erfreuliche Ausnahme zu machen. Ist doch auch dessen Hülle alles andere als alltäglich, auf die zu reagieren der 66-Jährige Lust auf seine sehr spezielle Art und Weise hatte. Denn „ich mache keine normale Kunst, eher Metakunst“, sagt Trawöger. Bilder, die letztlich Reflexionen über das Bildhafte seien.