USA bereiten sich auf Abkommen mit Taliban vor

Die USA bereiten sich auf die Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit den radikalislamischen Taliban am 29. Februar vor. Voraussetzung sei, dass die vereinbarte Reduzierung der Gewalt in Afghanistan „erfolgreich umgesetzt“ werde, erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag nach einem Besuch in Saudi-Arabien.

Auch Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid erklärte am Freitag, das Abkommen werde am 29. Februar feierlich unterzeichnet. Der Nationale Sicherheitsrat Afghanistans hatte zuvor mitgeteilt, dass sich die Konfliktparteien vom 22. Februar an mit Waffengewalt eine Woche lang deutlich zurückhalten wollten. Sollte diese Woche der reduzierten Gewalt eingehalten werden, wäre das ein wichtiger Schritt in dem seit mehr als 18 Jahren andauernden Konflikt in Afghanistan und könnte den Weg zu einem dauerhaften Friedensabkommen ebnen.