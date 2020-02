Eierverarbeitender Betrieb in NÖ bisher unauffällig

Am zweiten Tag nach dem Bekanntwerden von Betrugsermittlungen gegen das eierverarbeitende Unternehmen Pro Ovo in Biberbach (Bezirk Amstetten) hat sich die zuständige Fachabteilung des Landes NÖ umfangreich zu der Causa geäußert. Festgehalten wurde am Freitag, dass vergangene Proben unauffällig waren. Kenntnis von dem Fall erlangte die Kontrollbehörde im Dezember des Vorjahres.

Amtliche Proben und Revisionen bei Pro Ovo hätten in den vergangen beiden Jahren keinen Zweifel an der Lebensmittelsicherheit aufkommen lassen, teilte die Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Landes NÖ am Freitag der APA mit. Gemäß nationalem Kontrollplan seien Eiproduktehersteller einmal jährlich zu überprüfen. Diese Vorgabe sei „selbstverständlich eingehalten“ und im konkreten Fall „sogar übererfüllt“ worden, wurde in einer ergänzenden Stellungnahme betont.