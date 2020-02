Verdacht der Vergewaltigung in Polizeischule

Ein 26-Jähriger soll im polizeilichen Grundausbildungszentrum in der Marokkanergasse in Wien-Landstraße eine Kollegin vergewaltigt haben. Beide sind Polizeischüler in Ausbildung. Die 22-Jährige wurde laut Polizei in einem Zimmer der Polizeischule vergewaltigt. Die Festnahme des Mannes erfolgte in weniger als 24 Stunden später, am Freitag gegen 3.00 Uhr, an seiner Wohnadresse in Währing.