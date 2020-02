Eierverarbeitender Betrieb in NÖ bisher unauffällig

Am zweiten Tag nach dem Bekanntwerden von Betrugsermittlungen gegen das eierverarbeitende Unternehmen Pro Ovo in Biberbach (Bezirk Amstetten) hat sich die zuständige Fachabteilung des Landes NÖ umfangreich zu der Causa geäußert. Festgehalten wurde am Freitag, dass vergangene Proben unauffällig waren. Kenntnis von dem Fall erlangte die Kontrollbehörde im Dezember des Vorjahres.

Amtliche Proben und Revisionen bei Pro Ovo hätten in den vergangen beiden Jahren keinen Zweifel an der Lebensmittelsicherheit aufkommen lassen, teilte die Abteilung für Veterinärangelegenheiten und Lebensmittelkontrolle des Landes NÖ am Freitag der APA mit. Gemäß nationalem Kontrollplan seien Eiproduktehersteller einmal jährlich zu überprüfen. Diese Vorgabe sei „selbstverständlich eingehalten“ und im konkreten Fall „sogar übererfüllt“ worden, wurde in einer ergänzenden Stellungnahme betont.

Die Fachabteilung schrieb weiters, dass die Kontrollbehörde am 16. Dezember 2019 von den mutmaßlichen Missständen bei Pro Ovo erfahren habe. Danach sei seitens der Staatsanwaltschaft und Polizei angeordnet worden, Tätigkeiten zu unterlassen, um die Ermittlungen nicht zu behindern oder zu erschweren.

Ein endgültiges Ergebnis der am Donnerstag durchgeführten Betriebskontrolle lag am Freitag vorerst nicht vor. Dies sei der „natürlichen Dauer der Analyse von Produkten“ geschuldet, teilte die Fachabteilung des Landes NÖ mit.

Seitens Pro Ovo wurde auch am Freitag keine Stellungnahme zu den Vorwürfen abgegeben. Auf der Unternehmenshomepage hieß es indes weiterhin: „Unsere Eier haben keine Geheimnisse - sie kommen aus ganz Europa, werden unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards verarbeitet und perfekt für Sie vorbereitet.“

Im Firmenbuch wird als alleiniger Gesellschafter der Pro Ovo Eiprodukte GmbH die Pro Ovo Beteiligung GmbH ausgewiesen. „Der berechnete wirtschaftliche Eigentümer kann nicht oder nur teilweise ermittelt werden“, heißt es im Firmenbuch außerdem. Das Unternehmen stehe direkt oder indirekt im Eigentum „des ausländischen Unternehmens Interovo Egg Products B.V., Niederlande“.