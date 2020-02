Gardos erreicht Viertelfinale der Ungarn Tischtennis-Open

Robert Gardos hat seinen Siegeszug bei den Ungarn Open der Tischtennis-World-Tour in Budapest am Freitag fortgesetzt. Nachdem er in der Vorrunde und der ersten Hauptrunde in vier Matches nur einen Satz abgegeben hatte, zog der 41-jährige Tiroler mit einem 4:3 (-10,-10,8,10,9,-10,5) gegen den Franzosen Alexandre Cassin ins Viertelfinale ein.