USA bereiten sich auf Abkommen mit Taliban vor

Die USA und die militant-islamistischen Taliban wollen die Gewalt in Afghanistan verringern. „Nach Jahrzehnten des Konflikts haben wir uns mit den Taliban auf eine signifikante Reduzierung der Gewalt in ganz Afghanistan geeinigt“, teilte US-Außenminister Mike Pompeo am Freitag auf Twitter mit. Ein Abkommen soll schon am 29. Februar unterzeichnet werden.