Kroate Zubcic Überraschungssieger in Japan-Riesentorlauf

Das erste der beiden Herren-Rennen von Yuzawa Naeba hat am Samstag einen Premierensieger im alpinen Ski-Weltcup gebracht. Der Kroate Filip Zubcic gewann den Riesentorlauf in Japan von Rang zwölf nach dem ersten Durchgang aus, und das überlegen mit 0,74 Sek. vor dem Schweizer Marco Odermatt. Der US-Amerikaner Tommy Ford wurde 1,07 Sek. zurück Dritter. Die Österreicher verpassten die Top Ten.

Marco Schwarz und Roland Leitinger landeten als beste Österreicher 1,50 Sek. hinter Zubcic kurioserweise ex aequo auf Rang 13, sie waren auch schon davor gleichauf beste ÖSV-Läufer in der Disziplinwertung gewesen. Punkte für Rot-Weiß-Rot sicherte sich sonst nur Manuel Feller als 21. (2,34), Dominik Raschner fädelte als 30. des ersten Laufs zu Beginn des finalen Heats ein. Johannes Strolz (32.), Adrian Pertl (33.) und Magnus Walch (41.) blieben im ersten Lauf hängen.

Auch wenn Leitinger mit der zweitbesten Zeit hinter Zubcic im zweiten Durchgang stark aufgezeigt hat, hatten die Österreicher also nichts mit der Entscheidung zu tun. Das lag auch an den Startnummern hinter den Top 15. Denn bei Temperaturen im zweistelligen Bereich sowie frühlingshaften, weichen Bedingungen hatte man mit niedrigeren Nummern weitaus bessere Karten. Leitinger kam als Halbzeit-25. im Finale in diesen Genuss: „Ich habe es ganz gut durchgezogen“, meinte der 28-Jährige zufrieden.

Im Riesentorlauf-Weltcup schmolz der Vorsprung des diesmal nur neuntplatzierten Zan Kranjec auf Kristoffersen auf zehn Punkte, Pinturault und Zubcic folgen mit 56 Zählern Rückstand auf den Slowenen. Der drittletzte Riesentorlauf dieser Saison wird am Sonntag nächster Woche in Hinterstoder gefahren. Zuvor wird aber in Yuzawa Naeba am Sonntag (2.00 und 5.00 Uhr MEZ) noch ein Slalom absolviert.