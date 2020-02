Für den HC Innsbruck geht der Krimi geht im Ländle weiter

Innsbruck – Er war gegen Fehervar überragender Doppeltorschütze, Assist­geber und völlig verdient „Man of the Match“ – Caleb Herbert schraubte sein Punktekonto am Freitagabend in der Tiwag-Arena auf 41 Punkte hoch. Zeit zum Feiern blieb aber weder dem 28-jährigen Amerikaner noch seinen starken Kollegen.

„Wir müssen von Spiel zu Spiel denken und unsere Hausaufgaben machen. Was in den anderen Hallen passiert, kann uns egal sein. Unsere nächste Aufgabe wartet in Dornbirn, die müssen wir am Sonntag erfolgreich erledigen“, diktiert Herbert. Bei Punktegleichheit am Ende der Qualifikationsrunde hätten aufgrund des besseren Grunddurchgangs ja sowohl Znojmo als auch Fehervar die Nase vorne.