WM-Staffelgold an Frankreichs Herren und Norwegens Damen

Frankreichs Herren erstmals seit 2001 und Norwegens Damen als Titelverteidigerinnen haben sich am Samstag bei der Biathlon-WM in Antholz Gold in den Staffelrennen gesichert. Die ÖSV-Teams vermochten ihr Potenzial nicht auszuschöpfen. Die Herren um den Einzel-WM-Dritten Dominik Landertinger wurden Sechste, die Damen mussten sich mit dem zwölften Rang begnügen.

Schwaiger (0+2) und Hauser (0+5/“Ich habe in der Pampa herumgeschossen“) übergaben auf dem 14. Rang mit 1:48 Minuten Rückstand an Rieder, die am Schießstand fehlerfrei agierte und als Elfte übergab (+1:21). Innerhofer vermochte aber nicht ihre Topleistung abzurufen, sie musste nach sechs Nachladern auch noch drei Strafrunden drehen. „Mein Rennen war total verkorkst, es hat von Anfang an nicht gepasst, auch im Laufen nicht“, ärgerte sich die 29-jährige Salzburgerin.