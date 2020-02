Thiem in Rio überraschend an unbekanntem Mager gescheitert

Dominic Thiem ist am Samstag im Viertelfinale des ATP-500-Turniers in Rio de Janeiro überraschend ausgeschieden. Der topgesetzte Australian-Open-Finalist musste sich dem nur auf Platz 128 liegenden italienischen Qualifikanten Gianluca Mager mit 6:7(4),5:7 geschlagen geben. Thiem vermochte das Match in der Fortsetzung des wegen Regens am Vortag abgebrochenen Spiels nicht mehr zu drehen.