Fäkalien angezündet - Waldbrand in Tirol

Mit der versuchten Verbrennung von Fäkalien hat ein 32-jähriger Deutscher am Samstag einen Waldbrand in Unterpinswang im Tirol verursacht. Insgesamt 69 Feuerwehrleute aus Tirol und dem deutschen Füssen waren im Einsatz, um den gegen 12.30 Uhr ausgebrochenen Brand im schwer zugänglichen Gebiet zu löschen, berichtete die Landespolizeidirektion am Abend.