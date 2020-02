Luegbrücke: Externe Prüfung soll in Gänge kommen

Innsbruck – „Wir sind permanent in Gesprächen mit allen Beteiligten.“ Das versichert die Asfinag auf TT-Anfrage. Tiefgehender will man die Causa derzeit nicht kommentieren. Es geht um den Neubau der Luegbrücke der Brennerautobahn bei Gries am Brenner. Wie berichtet, will die Asfinag die längste Autobahnbrücke in ihrem Straßennetz ab dem Jahr 2021 von Grund auf neu errichten. Das Projekt, das mit rund 200 Millionen Euro veranschlagt ist und 2026 fertig sein soll, trifft bei den Regionsbürgermeistern und der Bevölkerung auf Ablehnung. Das hat auch eine Präsentation des Vorhabens Anfang Dezember in Gries gezeigt. Die Ansässigen wollen nämlich lieber einen Tunnel. Doch den lehnt wiederum die Asfinag nach einer Variantenprüfung ab. Um den Streit zu schlichten, hat unter anderem LH Günther Platter (ÖVP) eine Prüfung der Varianten durch einen externen Gutachter gefordert.