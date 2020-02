23. Sterne-Cup: 50 Starköche auf dem Slalomkurs in Ischgl

Für 50 hochdekorierte Küchenchefs aus Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie aus Südtirol heißt es wieder raus aus der Küche, rauf auf die Ski und ab auf die Piste. In diesem Jahr gehen unter anderem Johann Lafer und Mike Süsser sowie die Sterneköche Sven Elverfeld, Rudi und Karl Obauer, Tristan Brandt, Klaus Erfort und Hans Haas an den Start. Ein gutes Rennen alleine reicht aber nicht zum Sieg. Wer am Ende des Tages ganz oben auf dem Treppchen stehen will, muss sich auch im Team am Herd beweisen: beim Kochwettstreit in der Show-Küche. Und das mit prominenter Hilfe, denn heuer verstärken erstmals je zwei Promis die sechs ausgelosten Köcheteams bei der kulinarischen Prüfung. Unter ihnen z. B. Francis Fulton-Smith, Andi Brehme oder das Duo Marianne und Michael. Danach wird gegolft: Köche, Promis und Gäste müssen aus 30 Metern den Golfball in einen riesengroßen Champagnerkühler aus Schnee und Eis chippen.