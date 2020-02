Innsbruck – Mit ihrem Vornamen konnte sie sich nicht mehr identifizieren. Daher entschloss sich eine Tirolerin vor knapp einem Jahr dazu, ihn in „Lemilia“ ändern zu lassen – so wird sie seit jeher gerufen. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft, bei der solche Fälle bearbeitet werden, lehnte den Antrag ab, mit der Begründung, dass der gewünschte Name „nicht gebräuchlich“ sei. Gegen diese Entscheidung legte die Frau beim Landesverwaltungsgericht Tirol Beschwerde ein, blitzte mit dieser aber ab.