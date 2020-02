Missbrauchsvorwürfe gegen Gründer der "Arche": „Wir fühlen uns alle betrogen“

Steinach i. T., Innsbruck, Wien, Paris – Jean Vanier, dem im Vorjahr verstorbenen Gründer der Arche-Gemeinschaft, wird Missbrauch vorgeworfen. Das geht aus Erkenntnissen einer von der Arche – ein Netzwerk, in dessen Einrichtungen Menschen mit geistiger Behinderung und sie begleitende nichtbehinderte Menschen gemeinsam leben – selbst in Auftrag gegebenen Untersuchung hervor. In Steinach in Tirol und in St. Jodok hat die Arche ihre einzigen Niederlassungen in Österreich. Die Verantwortlichen dort zeigten sich über die Vorwürfe schockiert.