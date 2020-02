Palästinensischer Angreifer an Gaza-Grenze getötet

Israelische Soldaten haben am Sonntag an der Grenze zum Gazastreifen auf zwei palästinensische Angreifer geschossen. Eine Armeesprecherin teilte mit, einer der beiden sei dabei getötet worden. Seine Leiche sei anschließend aus Sicherheitsgründen mit schwerem Gerät geborgen worden. Nach Angaben palästinensischer Augenzeugen wurde der zweite Palästinenser verletzt.

Die israelische Armee teilte mit, die beiden hätten versucht, in der Nähe des Grenzzaunes einen Sprengsatz zu legen. Die Soldaten hätten das Feuer eröffnet und „einen Treffer verzeichnet“. Am Abend feuerten bewaffnete palästinensische Gruppen Raketen auf Israel. In südlichen israelischen Gemeinden und der Küstenstadt Ashkelon heulten Sirenen.

Die israelische Armee veröffentlichte Videoaufnahmen und sprach von einer „Terroreinheit“ des Islamischen Jihad, die in den vergangenen Monaten an zwei ähnlichen Angriffen beteiligt gewesen sei. Am Samstag war in Jerusalems Altstadt ein weiterer Palästinenser erschossen worden, als er Polizisten mit einem Messer angreifen wollte.