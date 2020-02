Leverkusen besiegt Augsburg bei Baumgartlinger-Rückkehr

Bayer Leverkusen hat in der deutschen Fußball-Bundesliga den Abstand zu den vorderen Plätzen konstant gehalten. Der Tabellenfünfte gewann am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Augsburg 2:0 und liegt weiter fünf Punkte hinter Leader Bayern München. Der VfL Wolfsburg feierte mit einem 4:0 gegen den FSV Mainz den dritten Pflichtspielsieg in Folge.