Ski-Damen-Chef Mitter nach Crans-Montana: „Das ist okay“

Zufrieden hat Rennsportleiter Christian Mitter nach dem Weltcup-Wochenende in Crans-Montana und den Leistungen der österreichischen Ski-Damen dort Bilanz gezogen. „Drei Rennen, drei Podiums, mit drei verschiedenen Läuferinnen - das ist okay“, sagte der Steirer. Aufstrebende Athletinnen wie Franziska Gritsch und Nina Ortlieb demonstrierten, dass Potenzial da ist, wenn Etablierte auslassen.

In der ersten Abfahrt am Freitag fuhr Stephanie Venier auf den dritten Platz hinter den beiden Schweizerinnen Lara Gut-Behrami und Corinne Suter, am Samstag landete Ortlieb auf der gleichen Position. Nur fünf Hundertstelsekunden war die Vorarlbergerin hinter der neuerlichen Siegerin Gut-Behrami zurück. „Die fünf Hundertstel tun schon weh, das hätten wir schon gerne gewonnen“, meinte Mitter im Interview mit dem ORF-Fernsehen. Prinzipiell zeigte er sich mit Ortliebs Entwicklung aber zufrieden.