Sechsfachjackpot im Lotto mit rund neun Millionen Euro

Der fünffach Jackpot im Lotto war heiß begehrt: Mehr als 7,7 Millionen Tipps auf rund 1,5 Millionen Wettscheinen haben Frau und Herr Österreicher abgegeben. Und trotzdem wird am Mittwoch nach 15 Monaten Pause der vierte Sechsfachjackpot seit Einführung von „6 aus 45“ ausgespielt. Es geht vermutlich um neun Millionen Euro im ersten Gewinnrang, berichteten die Lotterien am Montag.

Die Kombination 6, 8, 18, 33, 42 und 45 hätte bei der Ziehung am Sonntag zum Geldregen geführt. Es sind also keine Zwanziger-Zahlen aus dem Trichter gerollt. Um den allerersten Sechsfachjackpots ging es übrigens im Dezember 2017 - am Heiligen Abend. Zwei weitere folgten im September und November 2018.