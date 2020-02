Viele Einsätze an Gleisstrecke für die Feuerwehr Jenbach

Jenbach – Schon in den nächsten Tagen beginnt für die Jenbacher Feuerwehr das Training für die technische Leistungsprüfung im Juni. „Diesmal streben wir die Stufe Gold an“, sagt Kommandant Sebastian Atzl, der bei der 146. Jahreshauptversammlung Bilanz über das Vorjahr zog. Derzeit zählt die Wehr 83 Aktive und neun Burschen und Mädchen in der Jugendgruppe. Alles in allem zählt die Jenbacher Feuerwehr 116 Mitglieder. Von der Stützpunktfeuerwehr wird nicht nur ein Höhenrettungsgerät einsatzbereit gehalten, auch bei Einsätzen mit Gefahrengut ist man bestens ausgerüstet. Dazu kommt noch das hydraulische Rettungsgerät. Apropos Hubsteiger als Höhenrettungsgerät: Das letzte Service verursachte Kosten in der Höhe von 95.000 Eur­o. „Wir hoffen, dass damit das wertvolle Gerät, das auch überregional zum Einsatz kommt, die nächsten 14 bis 15 Jahre seinen Dienst tut“, betont Kommandant Atzl.