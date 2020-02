Kammerspiel „Das Interview“: Vertrauen ist gut, Täuschung ist besser

Wien – Flexibilität und ihre Folgen: Diese allseits geforderte Eigenschaft müssen nicht nur die Figuren in „Das Interview“ an den Tag legen, wo Pierre, der Politikredakteur, in die Untiefen der Society-Berichterstattung eintauchen soll und der Soap-Star Katja sich eigentlich auf einen der üblichen Kulturjournalisten eingestellt hatte. Flexibilität beweisen offensichtlich auch Birgit Minichmayr und Oliver Nägele, die ursprünglich als „Tosca“ und Bösewicht Scarpia in einer Inszenierung von Kornél Mundruczó auf der Bühne stehen sollten.