Tiroler Polizist mit Geld zugewedelt: Fernfahrer muss 1920 Euro Strafe zahlen

Stramm stand der 55-Jährige gestern im Verhandlungssaal, wollte sich trotz Aufforderung nicht setzen. „Wer bist du? Du bist nicht für mich zuständig“, schrie der Oberländer die Richterin am Innsbrucker Landesgericht an. Verantworten musste sich der Mann neben versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt auch wegen des Vorwurfs, an einer staatsfeindlichen Bewegung teilgenommen zu haben. Zweimal habe er laut Anklage im Vorjahr einem so genannten „Gerichtshof der Menschenrechte“ in Imst beigewohnt und dort unter anderem gegen den Tiroler Landeshauptmann Zwangsmaßnahmen gefordert und angekündigt. Weil der Mann unentwegt weiterbrüllte, wurde die Verhandlung vertagt. Ein psychiatrisches Gutachten soll nun sowohl Zurechnungsfähigkeit als auch mögliche Gefahren, die vom 55-Jährigen ausgehen, prüfen. (bfk)