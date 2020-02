Mädchen stirbt in Vorarlberg durch Stromschlag in Badewanne

Ein elfjähriges Mädchen ist am Sonntagnachmittag in Dornbirn offenbar durch einen Stromschlag in der Badewanne getötet worden. Die Elfjährige wurde von ihrer Mutter und ihrem Onkel leblos in der Wanne liegend entdeckt. Ihr Mobiltelefon befand sich in der Badewanne, ein angestecktes Ladekabel in unmittelbarer Nähe. Wie es zu dem Stromschlag kommen konnte, stand vorerst nicht fest.